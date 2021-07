Virgin Galactic : le milliardaire Richard Branson dans l’espace

Richard Branson devient ce dimanche le premier touriste de l’espace. Le créateur du groupe Virgin Galactic devance Jeff Bezos dans cette course aux étoiles. Le point de départ de l’industrie du tourisme spatial.

Un show à l’américaine, pour un évènement planétaire. Le milliardaire britannique Richard Branson, fondateur du Groupe Virgin Galactic, va s’envoler ce dimanche 11 juillet à bord d’un vaisseau créer par son entreprise. Une prouesse réaliser neuf jours avant Jeff Bezos un autre milliardaire lancé dans la course aux étoiles. Richard Branson sera accompagné de six personnes, dont deux pilotes. Présent à bord, il sera là pour évaluer le ressentit de l’offre qu’il proposera à sa future clientèle, mais aussi par plaisir. "J’ai toujours été un grand rêveur. Ma maman m’a appris à rêver et à viser les étoiles. Notre rêve va se réaliser", explique-t-il.

Un rêve pour millionnaire

Près de 600 personnes ont déjà réserver leur ticket. Prix d’entrée. Entre 200 000 et 250 000 dollars. Mais le milliardaire veut croire à une démocratisation du voyage dans l’espace. "Cela va prendre du temps de fabriquer assez de vaisseaux afin de faire chuter les prix pour que les jeunes puissent aller dans l’espace." En 2014 un accident d’un vaisseau de Virgin Galactic avait provoqué la mort d’un pilote et retardé le programme.