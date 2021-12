Vacances : un week-end en plein-air aux quatre coins de la France

Sur les plages de Marseille (Bouches-du-Rhône), il flotte comme un air d'été dimanche 26 décembre. Le soleil est au rendez-vous dans la cité phocéenne, un vrai bonheur pour les touristes. "Les enfants ne portent même pas de manteaux", souligne un père de famille. À Nice (Alpes-Maritimes) les habitués du paddle n'ont pas peur du grand bain, même si l'eau est à 14 degrés. Voguer sur l'eau est un moment rafraîchissant et un moyen "d'oublier la pandémie".



Les commerçants rassurés



Plus au Nord, à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), les familles enchaînent les photos souvenirs. "On étouffe à Paris, ici on respire du bon air", s'enthousiasme une vacancière. Les rues du centre-ville de la cité Corsaire sont pleines de clients, pour le plus grand bonheur des professionnels du tourisme. "L'année dernière en novembre, on était fermé", se rappelle un commerçant. Malgré les masques et la crise sanitaire, les Français sont bien décidés à profiter de leurs congés.