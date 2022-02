Vacances de février : un retour presque à la normale pour la montagne, pour la mer aussi, selon une étude

Les réservations de séjours à la montagne sont en hausse de 8,2% par rapport à 2020, et de 88,3% par rapport à 2021, une année marquée par la fermeture des remontées mécaniques et des infrastructures de ski sur l’ensemble du territoire national. Les vacances d'hiver 2022 semblent donc retrouver leur niveau de 2020, avant le début de la pandémie de Covid-19, selon PAP Vacances. Mais à y regarder de plus près, les différents massifs français n'ont pas le même succès.

Les touristes ont préféré les Alpes, les Pyrénées et le Massif central

Les Alpes, qui représentent deux tiers des réservations à la montagne, retrouvent quasiment leur niveau d'avant crise, mais avec un léger recul de 5,5% par rapport à 2020. A contrario, les Pyrénées sont en nette progression avec une hausse de 70% des réservations par rapport à 2020. Parallèlement, les massifs dits "de report" de l'an dernier, les Vosges et le Jura, sont en net recul par rapport à 2021, avec moitié moins de réservations. Néanmoins, petite surprise pour le Massif central qui poursuit sa forte progression : 32% de réservations en plus par rapport à 2021 et 89% en plus par rapport à 2020.

Si les Alpes dominent toujours largement le marché avec 65% des réservations, les Pyrénées et le Massif Central grignotent de plus en plus de parts de marché. En effet, la demande n'est plus exclusivement tournée vers le ski : en 2021, avec la fermeture des remontées mécaniques, les Français se sont davantage tournés vers des massifs qui proposaient d'autres sports de montagne. Le fort coût des locations dans les Alpes, pour compenser l'année blanche de 2021, refroidit une partie des vacanciers qui se rabattent donc sur d'autres massifs aux prix plus doux.

La mer, une destination plebiscitée

La mer devient à présent une destination toute saison ! Depuis fin 2020, aux vacances de Toussaint, Noël ou février, la mer affiche des niveaux de réservations élevés. Ce qui était un choix par défaut face à la fermeture des stations de ski a su fidéliser ses adeptes, même en plein hiver. Et ça concerne l'ensemble du littoral français.

À l'inverse, l'Outre-mer est fortement plombé par la situation sanitaire : la Guadeloupe et la Martinique affichent une baisse massive des réservations, contrairement à l'île de la Réunion qui accueille une hausse de 87% des réservations par rapport à 2020.