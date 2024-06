Tourisme : un péage pour réguler le flux de visiteurs sur l'île d'Oléron ?

Un projet de péage pour limiter le flux de touristes sur le pont de l'île d'Oléron, en Charente-Maritime, pourrait bientôt voir le jour. Une partie des habitants y est favorable.

Au large de la Charente-Maritime, Oléron est une île de plus en plus convoitée. L'idée d'installer un péage sur le pont d'Oléron séduit. "Je veux bien payer, mais à condition qu'on ait un tarif préférentiel pour les gens de Charente-Maritime", commente une automobiliste. "Je pense que c'est positif", abonde une autre. Car en été, le nombre de véhicules passe de 15 000 au double. Une taxe permettrait de réguler ces flux touristiques, en plus de rénover le pont.

L'exemple de l'île de Ré

Sur un port de pêcheurs traditionnellement bondé à la haute saison, le directeur d'un hôtel-restaurant s'inquiète : "Il ne faut pas le mettre très cher non plus, à Oléron nous sommes tout de même assez familial", estime Gérard Ripoli, directeur de l'Écailler, à propos du péage. Un couple originaire du Loiret qui vient à Oléron chaque été depuis 30 ans est moins optimiste : "Ils limitent déjà tout ce qui est camping (...) cela va devenir une île de riches". Sur l'île de Ré voisine, le péage a permis de rapporter plus de 15 millions d'euros l'an dernier.