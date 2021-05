Tourisme : les pays méditerranéens attendent les voyageurs

L'Italie lève sa quarantaine imposée aux voyageurs européen dès dimanche 16 mai. "Conséquence, il y a déjà plus de monde à Rome. Une foule que j'estime à environ 10 000 personnes, c'est une foule qu'on n'avait pas vue depuis 18 mois, depuis le début de la crise sanitaire que nous vivons", rapporte Alban Mikoczy, en direct de Rome (Italie). Les restrictions ont en grande partie été levées. "À l'aéroport, on ne vous demande plus qu'une seule chose, êtes-vous vacciné ? Si oui, vous pouvez entrer en Italie librement. Il en est de même si vous avez un contrôle négatif de moins de 48 heures", poursuit le journaliste. Comme pour tous les pays du bassin méditerranéen, le tourisme est indispensable à l'économie italienne.

La Grèce a perdu 80% de sa fréquentation en 2020



L'Espagne attend le retour des touristes étrangers. Pour les rassurer, elle mise sur un pass sanitaire, annoncé cette semaine. Il devrait entrer en vigueur dans le courant du mois, mais l'Espagne n'a pas levé les restrictions pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, contrairement au Portugal, qui s'apprête à retrouver dès lundi 17 mai ses touristes britanniques. L'an dernier, la Grèce a perdu 80% de sa fréquentation. Il y a urgence à relancer l'économie touristique.