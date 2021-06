Tourisme : les agences de voyage pourront-elles rembourser leurs clients ?

De nombreux voyages ont dû être annulés à cause du Covid. La date d'expiration des avoirs distribués à leurs clients arrivant prochainement, les agences de voyage craignent de devoir les rembourser. Une situation qui pourrait en conduire certaines à mettre la clé sous la porte.

Plus d'un an après le début de la pandémie de Covid-19, les clients sont nombreux à ne pas avoir pu utiliser l'avoir donné par leur agence de voyage. "On attend le remboursement", explique un client, qui devait partir à Cuba. Le montant que les agences de voyages pourraient avoir à rembourser s'élèverait à 1,6 milliard d'euros. Une somme colossale, qui contraindrait de nombre d'entre elles à mettre la clé sous la porte.



Des entreprises fragilisées

"Sur les milliers de clients qui auraient dû voyager depuis un plus d'un an, on en a fait partir à peine 10%, s'inquiète Guillaume Linton, directeur du tour opérateur Asia. La situation pourrait être compliquée." Pour faire face à cette situation, les professionnels réclament à Bercy la création d'un nouveau fonds de garantie. Ce dernier a toutefois peu de chance de voir le jour.

Parmi Nos sources

L’APST, l’Association Professionnelle de solidarité du tourisme https://havas.hosting.augure.com/Augure_Havas/default.ashx?

WCI

L’organisation interprofessionnelle Les Entreprises du voyage (EdV)

https://www.entreprisesduvoyage.org/principales-donnees-economiques-et-sociales-du-secteur/



Liste non exhaustive