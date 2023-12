Tourisme : "Le réveillon de la Saint-Sylvestre se présente vraiment très bien", annonce Franck Delvaux, président de l'UMIH Île-de-France

Interrogé dans le 19/20 info, Franck Delvaux, président de l'UMIH Île-de-France, se félicite des bonnes fréquentations à venir dans les adresses parisiennes pour le réveillon du 31 décembre, alors que le réveillon de Noël a été décevant.

Franck Delvaux, président de l'UMIH Île-de-France, rapporte sur le plateau du 19/20 info, samedi 30 décembre, que le réveillon de Noël a été décevant en termes de fréquentation des hôtels parisiens. "Par contre, le réveillon de la Saint-Sylvestre se présente vraiment très bien. On a des hôtels, que ce soit des 2, 3, 4 ou 5 étoiles, qui sont quasiment complets. (...) On sait qu'il y aura plus d'un million de touristes sur les Champs-Élysées", se félicite-t-il.

La question de l'augmentation des prix des hôtels pendant les JO

Alors que la taxe de séjour sur les hôtels doit bientôt tripler, Franck Delvaux n'y voit pas forcément une bonne nouvelle. Il rappelle que "normalement, cet argent doit être fléché vers les transports, et (...) on sait combien c'est compliqué de circuler en Île-de-France. Si on a des transports qui s'améliorent, c'est aussi une bonne chose pour nos touristes." Par ailleurs, sur la question de la nette augmentation des prix des hôtels pendant la période des Jeux olympiques, il estime que l'offre reste plus avantageuse que celles des "locations meublées touristiques de courte durée".