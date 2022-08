Tourisme : le bilan de l'été est "très positif", selon une spécialiste du secteur

Selon une consultante du cabinet de conseil protourisme, plus de 34 millions de Français sont partis en vacances et "ils ont eu envie de se faire plaisir". Résultat : hausse de la fréquentation et surtout, hausse du chiffre d'affaires.

Alors que les vacances d'été touchent à leur fin, les chiffres du tourisme pour juillet et août sont tombés, et le bilan est "très positif au niveau national", indique samedi 27 août sur franceinfo Virginie Gendrot, consultante pour le cabinet de conseil Protourisme. "Plus de 34 millions de Français sont partis en vacances, soit 2 millions de plus qu'une année classique comme 2019", précise la spécialiste.

Virginie Gendrot évoque une hausse globale de 20% de chiffres d'affaires tous secteurs d'activités touristiques confondus. "On constate une fréquentation en légère hausse par rapport à 2019 mais excellente en terme de chiffre d'affaires", ajoute-t-elle.

La Côte d'Azur et Paris, grandes gagnantes de l'été

La région qui tire son épingle du jeu, c'est évidemment la Côte d'Azur, avec des taux de remplissage de 85% dans les hébergements touristiques, des "chiffres exceptionnels", d'après elle. Autre destination gagnante, Paris où les hôtels ont enregistré plus de 30% de chiffre d'affaires en juillet-août.

Virginie Gendrot décrit une clientèle, majoritairement française (80%) et 20% de clientèle étrangère. "Les Britanniques font leur retour notamment", note-t-elle. "Les gens qui sont partis en vacances ont eu envie de se faire plaisir. On note notamment une hausse de fréquentation des campings 3 ou 4 étoiles", conclut-elle.