Tourisme : de nouvelles lignes de vol vers les États-Unis

Une toute nouvelle ligne Orly-Los Angeles (États-Unis) à bas coût vient de voir le jour. Comptez 650 euros l’aller-retour. Dans le ciel, le trafic repart de plus belle. Par rapport à l’été dernier, trois fois plus de recherches de vol pour les États-Unis ont été enregistrées, et trois fois plus pour le Canada. La Thaïlande et l’Indonésie sont aussi prisées. Les Français sont donc de retour à Washington (États-Unis), ce qui contente les professionnels du tourisme. Dans un hôtel de Washington, on compte ainsi 90 % d’occupation en ce moment.

Vers une hausse du prix des billets ?

Aujourd’hui pour New York (États-Unis), l'aller-retour coûte en moyenne 549 euros, soit 35 % de moins qu’en 2019, avant la crise sanitaire. Pour Los Angeles (États-Unis), c’est 798 euros, soit 20 % de moins. Mais la crise du pétrole, et donc du kérosène, risque de changer la donne, dès cet été. La compagnie French Bee a déjà augmenté ses prix de 40 euros aller-retour pour un vol transatlantique.