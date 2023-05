Tourisme : à la découverte de Con Dao au Vietnam

Le 13 Heures Découverte vous emmène à la découverte de l’archipel de Con Dao, au Vietnam. Elle est composée de 16 îles, dont 15 sont inhabités, à l’écart des sites touristiques. Con Dao abrite l’un des plus beaux sites de plongée de la planète.

Il semble flotter aux larges des flottes vietnamiennes. Con Dao, archipel de 16 îles et îlots, cerné par des eaux turquoise et des plages de sable blanc est un paradis méconnu des touristes. Pour l’apprécier et observer au mieux ses falaises de granite, il faut embarquer sur un bateau de pêche local. Les eaux de Con Dao comptent parmi les plus poissonneuses du Vietnam, comme le confirme Gno Ra, pêcheur.



Une destination pas encore touristique



Perle sauvage du Vietnam, c’est l’une des rares destinations d’Asie du Sud-est à être encore épargnées par les touristes. Pour les touristes, il ne reste qu’à chausser les palmes pour changer de monde, et observer des poissons multicolores sous l’eau. On en recense 360 espèces différentes. On y trouve aussi la gastronomie du Vietnam. Victor, cuisinier dans le sud de la France, tenait à goûter le banh mi, un sandwich composé d’une baguette, héritée des colons français.



Con Dao est aussi le témoin d’un passé douloureux, les Français y ont fait construire des bagnes gigantesques pour enfermer les opposants à la colonisation. Désormais, Con Dao dévoile ses merveilles, après l’enfer du XIXe siècle.