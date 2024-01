Reportage Chine : une Notre-Dame de Paris en glace, pour faire revenir les touristes en France

La France souhaite le retour des touristes chinois, une clientèle très dépensière mais qui a presque totalement disparu pendant les trois années de Covid. Aujourd’hui la reprise est amorcée, mais on est encore loin du niveau d’avant épidémie, en 2019.

La ministre française déléguée au Tourisme, Olivia Grégoire, s’est rendue en Chine pour faire la promotion de la destination France. À cette occasion, une reproduction de la cathédrale Notre-Dame en glace a été dévoilée dans le Grand Nord chinois.

C’est l’un des évènements les plus populaires en Chine, chaque hiver des centaines de milliers de Chinois se déplacent à Harbin pour visiter le festival de sculptures sur glace. Un parc d’attractions éphémère où le public peut admirer d’immenses sculptures de glace qui s’illuminent le soir par -30 °C.

Cette année les visiteurs se pressent devant la nouveauté du festival : une immense reproduction de Notre-Dame de Paris. L’édifice est impressionnant. 22 mètres de haut, plus de 3 000 m3 de glace et 170 sculpteurs qui ont travaillé pendant deux semaines. "Lorsque le fleuve gèle, vers le mois de septembre, les préparatifs commencent", raconte un employé. "La glace est d'abord découpée en morceaux par de grosses machines, les monuments sont ensuite construits pièce par pièce et ensuite ce sont les sculpteurs qui travaillent la glace."

Rattraper le niveau de fréquentation d'avant Covid

La cathédrale de glace est inaugurée en grande pompe par la ministre déléguée au Tourisme Olivia Gégroire. "C'est une formidable façon de célébrer la France", se réjouit-elle, "de la faire connaître ici à Herbin, et de rappeler que Notre-Dame sera ouverte pour embrasser à nouveau les touristes chinois d'ici quelques mois, en décembre 2024."

L’objectif est de faire la promotion de la destination France à travers cette reproduction, et cela semble plutôt bien fonctionner. "C'est Notre-Dame de Paris, je le sais parce que ce sont des images que j'ai vues dans des livres ou sur internet", décrit un habitant. "L'architecture est très belle. Nous avons vu le bâtiment de loin et nous sommes tout de suite venus pour prendre une photo."

"J'aimerais visiter la France et Notre-Dame de Paris. Les filles et les garçons en France sont très polis et gentlemen, ça me donne envie d'y aller." Une touriste chinoise à franceinfo

Avant le Covid, en 2019, deux millions de touristes chinois étaient venus en France. Aujourd’hui, on est très loin de ce niveau, en raison notamment d'une remise en marche du système de visa côté français qui n’est pas encore optimale. Certains touristes chinois préfèrent aller déposer leurs dossiers chez les Italiens ou les Espagnols. La ministre du Tourisme assure que la question est en voie de normalisation. Au printemps 2023, il fallait trois mois pour obtenir un visa pour la France. Le délai est aujourd’hui de trois à quatre semaines, selon la ministre.

En France, les professionnels attendent le retour des Chinois avec grande impatience, des touristes réputés très dépensiers. En 2019, le tourisme chinois avait généré 3,5 milliards d'euros de recettes.