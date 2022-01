"Qu’est-ce que vous attendez ? Réservez ce voyage !" : l'Angleterre encourage les touristes à revenir

Dans deux semaines, des affiches ainsi que des publicités sur Internet vont fleurir en France mais aussi en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis. 12 millions d’euros ont été investis par le gouvernement britannique pour vanter les charmes des quais de Liverpool, des Highlands en Ecosse, ou bien des côtes galloises. Car dans deux semaines, plus de tests ou de quarantaines pour les étrangers doubelement vaccinés : ce sera, pour eux, la fin des restrictions de voyage.

Le ministre du tourisme fait lui-même la promotion de cette réouverture sur les réseaux sociaux. "Le message est très clair, nous sommes à nouveau ouverts au business, déclare-t-il en vidéo sur son compte Twitter. Quelle que soit la raison pour venir ici : voir des proches, des amis, faire des affaires ou juste découvrir un patrimoine emblématique de classe mondiale comme l’abbaye de Westminster derrière moi et bien plus encore. Vous recevrez un accueil chaleureux. Qu’est-ce que vous attendez ? Réservez ce voyage !"

The lifting of travel restrictions for fully vaccinated passengers combined with a £10 million international marketing campaign by @VisitBritain sends a clear message: We are open for business and looking forward to welcoming our international guests.https://t.co/RKkBeTf0Ib pic.twitter.com/f2QsNzJmll