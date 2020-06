Pavillon bleu : des plages plus accessibles et responsables

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Alors que les premières baignades approchent, le Pavillon Bleu 2020 a été attribué à 401 plages à travers le pays.

CARTE - Pavillon Bleu 2019 : découvrez la liste complète des lieux de baignade et des ports labellisés sur le site de @francebleu > https://t.co/fUSe8e0M54 #PavillonBleu #plage #pavillonbleu2019 pic.twitter.com/jRImSRTtoc — Visactu (@visactu) May 22, 2019

Des plages qui prennent en compte le handicap

Créé il y a 35 ans, le Pavillon Bleu est décerné par l'association Teragir, en fonction de plusieurs critères. Outre la qualité de l'eau de baignade, l'accueil du public handicapé est également pris en compte. A Saint-Michel-Chef-Chef, en Loire-Atlantique, pour descendre à la plage, une rampe d'accès a été installée l'année dernière. Un aménagement qui a permis à cette plage d'obtenir le précieux sésame. " Avant je ne pouvais pas aller sur la plage, et maintenant je peux descendre avec mon fauteuil, c’est vrai que c’est pratique " explique une habitante.

Des plages accessibles et plus responsables

Montrer l'exemple d'une plage propre et entretenue ne suffit plus. Les communes qui demandent le label doivent également mener des actions d'éducation et de sensibilisation à la protection de l'environnement. Cela peut passer par un code de bonne conduite ou inciter les usagers à priviliéger la mobilité douce. Pour encourager les bonnes pratiques, la commune de Saint-Denis-d'Oléron (Charentes-Maritime), a choisi, de responsabiliser les touristes en supprimant les poubelles sur la plage. " On veut inciter les gens à ramener leurs propres déchets chez eux, si tout le monde s’y met un peu, on pourrait mieux s’en sortir " affirme Baptiste Dalmon, conseiller municipal et prof de surf.