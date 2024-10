Paris : une hausse d'environ 10% des touristes pour la Toussaint, résultat d'un "effet JO" d'après la mairie

"Sur la Toussaint, première date de vacances après les Jeux olympiques, on est sur une belle progression par rapport à l'année dernière", se réjouit samedi 26 octobre sur franceinfo Frédéric Hocquard, adjoint à la mairie de Paris en charge du tourisme, tout juste trois mois après la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, le 26 juillet dernier.

"Oui, je pense qu'il y a un effet JO qui commence à se faire sentir", assure-t-il, évoquant une hausse "autour de 9-10% sur les arrivées touristiques prévues par rapport à l'année précédente".

35 millions de touristes par an à Paris

"Je pense qu'on va avoir un effet décalé des JO, avec des gens qui aiment visiter la ville dans une période plus calme", prévoit-il. "Tout ce qui a été vu sur les réseaux sociaux, les beaux moments pendant les JO, vont évidemment amener plein de gens qui vont vouloir voir Paris", poursuit l'adjoint.

"Cela peut d'ailleurs nous poser des problèmes de surtourisme sur Paris", prévient-il. "Nous sommes déjà sur la crête, avec 35 millions de touristes par an. Si on monte à 40 ou 45 millions de touristes à Paris, on pourra avoir des nuisances et des effets de type Venise ou Dubrovnik".