"On viendra une autre fois" : à Versailles, les touristes préfèrent les épreuves d'équitation des JO de Paris 2024 à la visite du château

"À la gloire des Français et de la France", déclare Henriette, en pleine séance de selfie devant les grilles dorées du château de Versailles. Comme beaucoup de visiteurs, cette touriste venue de Suisse se contente de rester dehors avant d'"aller voir le concours hippique" : "On attend et on va partir tout à l'heure faire un petit tour dans le jardin. On profite du fait qu'il n'y ait pas trop de monde à Paris et que c'est super agréable. On viendra une autre fois."

La fréquentation touristique à Paris a été boostée par les Jeux olympiques avec 20% de visiteurs en plus depuis une semaine, comparé à 2023, selon les chiffres de Choose Paris Région. Un carton plein surtout pour les sites qui accueillent des épreuves. Certains notent toutefois un engouement plus fort pour le sport que pour la culture ou l'histoire comme le Château de Versailles : il a enregistré 30% de fréquentation en moins la semaine précédant la cérémonie d'ouverture.

Davantage de réservations à la dernière minute

Candice est venue d'Écosse pour voir les épreuves d'équitation. Elle aussi a fait une croix sur le château. "Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais ça ne vaut pas le coup pour moi je trouve. C'est plus joli comme ça. Et puis on ira voir de derrière, on aura une super vue de toute façon sur le parc équestre."

Avec 18 000 visiteurs par jour en moyenne depuis mardi contre les 21 000 à 23 000 de d'habitude à la même époque, l'effet JO se fait bien sentir. "Depuis mardi, on constate une fréquentation légèrement en deçà de ce que l'on a habituellement chaque été, explique Pierre-Emmanuel Lecerf, administrateur général du château de Versailles. On a moins de réservations de groupes et davantage de touristes individuels et qui réservent à la dernière minute du jour au lendemain. Et on sent que là, c'est un tourisme venu pour les Jeux olympiques."

C'est donc le bon moment pour venir, insiste Pierre-Emmanuel Lecerf, avec de nouvelles pièces à visiter, plus aucuns travaux en cours et des horaires élargis. De quoi rendre la visite du château de Versailles encore plus royale.