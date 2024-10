Lot : à Luzech, un projet de téléski nautique divise

Dans le Lot, un projet de téléski nautique fait polémique. Une entreprise souhaite y installer un circuit automatisé, ce qui suscite l'indignation des riverains qui dénoncent les nuisances et les répercussions sur l'environnement.

Caché dans la brume, un méandre du Lot est réputé pour sa quiétude. L'arrivée d'un téléski nautique pour pratiquer le wakeboard dans la partie plus large de la rivière divise les habitants de la commune de Luzech. "On n'a pas besoin d'un parc Astérix", estime un homme. "Il y a beaucoup de jeunes et on attend beaucoup d'activités", se réjouit une jeune femme.

Des opposants s'inquiètent pour la biodiversité

En plus du téléski, un projet de plus de 6 millions d'euros permettra de rénover une base nautique bien mal en point pour accueillir 400 visiteurs par jour sans devenir un parc d'attraction. "On ne veut surtout pas de surtourisme", assure Bernard Piaser, maire (SE) de Luzech. Mais l'absence d'étude d'impact sur les zones naturelles protégées aux alentours mobilise plusieurs collectifs citoyens. Ils ne sont pas contre une rénovation du site mais jugent le projet anachronique et dangereux pour la biodiversité. L'entreprise privée qui porte ce projet estime avoir entendu les opposants et espère ouvrir le téléski l'été prochain si l'aménagement n'est pas freiné par les services de l'État.

