Les Flandres : l'esprit de convivialité

Dans la région des Flandres, la convivialité est le maître mot. Elle se partage autour d'un repas, mais aussi de la bière, symbole de fête.

Si l'esprit des Flandres devait être résumé en un endroit, ce serait sans doute l'estaminet Kasteelhof à Cassel (Nord). "Un estaminet, c'est un endroit populaire où on peut se restaurer, boire un verre dans une ambiance typiquement flamande", explique Clément Taeyhals, gérant de l'estaminet. La convivialité est le maître mot du lieu. Les estaminets mettent aussi à disposition des convives de vieux jeux de bois flamands.

La bière symbolise cet état d'esprit

Partout en Flandres, la culture de la convivialité, le sens de l'accueil et de la fête prédominent. La bière symbolise à elle seule cet état d'esprit. Plus qu'une boisson, c'est une institution. Au festival de la bière artisanale, Riquier Thévenin, producteur de houblon, retrouve ses collègues et teste les dernières nouveautés. Tous se retrouvent surtout pour trinquer dans le plus pur esprit flamand. "On contribue tous un maximum pour essayer de faire plaisir aux gens", indique Julien Hennon, producteur de houblon.

