La fréquentation des hôtels durant la saison hivernale est revenue à son niveau d'avant-Covid, selon l'Insee

L'indice de chiffres d'affaires des restaurateurs et des sociétés de remontées mécaniques ont bondi de plus de 25 % en quatre ans.

La fréquentation des hébergements collectifs de tourisme durant la saison hivernale est revenue à son niveau d'avant la crise sanitaire, dévoile l'Insee dans une étude publiée vendredi 28 avril. Entre décembre 2022 et mars 2023, les hébergements collectifs de tourisme ont totalisé 86 millions de nuitées, contre 84,8 millions pendant l'hiver 2019.

Les hôtels plebiscités

Les touristes, français ou étrangers, semblent préférer les hôtels : deux nuitées sur trois sont passées dans ces établissements, et une sur trois dans les résidences de tourisme, les villages vacances et les auberges de jeunesse (28,2 millions de nuitées). À eux seuls, les hôtels ont cumulé 57,8 millions de nuitées durant la saison hivernale 2023, contre 35,7 millions pendant l'hiver 2022 et 57 millions pendant l'hiver 2019.

Les zones densément urbanisées sont les principales bénéficiaires de la hausse de la fréquentation durant la saison hivernale 2023. Entre l'hiver 2019 et l'hiver 2023, la fréquentation des hébergements collectifs de tourisme a ainsi augmenté de 2,4 %, selon l'Insee. La fréquentation hivernale dans les massifs de ski a elle connu une hausse de 4 % en quatre ans. Les massifs de montagnes ont retrouvé eux aussi leur fréquentation d'avant la crise liée au Covid-19, avec 23,7 millions de nuitées durant l'hiver 2023, contre 23,3 millions lors de la saison hivernale 2019. Les Alpes restent de loin la principale destination touristique de montagne, cumulant 18,2 millions de nuitées hôtelières entre décembre 2022 et mars 2023. Cela représente une augmentation de 4,9 % par rapport à l'hiver 2019 (17,3 millions de nuitées). En revanche, les autres massifs de montagnes ont connu une légère baisse en quatre ans : le nombre de nuitées a ainsi diminué de 6 % dans le Massif central, de 5,6 % dans les Vosges et de 7,3 % dans le Jura.

Retour massif des touristes britanniques

Mécaniquement, face à la hausse de la fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme, les chiffres d'affaires de l'hébergement, de la restauration et des remontées mécaniques augmentent. Dans le secteur de l'hébergement, l'indice de chiffre d'affaires a augmenté de 25 % entre l'hiver 2019 et l'hiver 2023, alors que l'indice des prix à la consommation dans ce secteur a grimpé de 10 % durant la même période. Les chiffres d'affaires dans les secteurs de la restauration et des remontées mécaniques ont aussi connu une hausse de plus d'un quart en quatre ans.

Amorcé en décembre 2022, le retour de la clientèle non-résidente se confirme en ce début d'année 2023, portée par une hausse de la fréquentation hivernale des touristes du Royaume-Uni. La clientèle britannique est en effet particulièrement présente dans les hôtels, avec 3,3 millions de nuitées cumulées durant l'hiver 2023, soit une hausse de 15 % par rapport à la saison hivernale 2019. Cette augmentation vient compenser la baisse observée en 2019 à la suite du Brexit : entre 2018 et 2019 en effet, la fréquentation hôtelière britannique a diminué de 10 %, précise l'étude.



L'Insee réalise tous les mois une enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme. Pour obtenir les données sur la fréquentation dans l'hôtellerie, l'institut a eu recours à un échantillon d'hôtels de France métropolitaine et des DOM. L'enquête de fréquentation dans les autres hébergements collectifs de tourisme (AHCT) a elle été réalisée auprès d'un échantillon d'hébergements en France métropolitaine. Ces résultats de la saison hivernale ne concernent pas les campings.