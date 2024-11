L'Italie, pays privilégié des Français pour les vacances

Par sa richesse culturelle, sa proximité et ses petits prix, l'Italie séduit de nombreux Français, qui aiment y séjourner. Une idée pour des vacances de Noël à petits prix ?

Avec ses paysages à couper le souffle et ses monuments millénaires, l'Italie a quelques arguments pour séduire les Français. Depuis la fin des restrictions liées au Covid-19, les touristes français sont toujours plus nombreux à sillonner la péninsule. On décèle une préférence pour les villes d'art, comme Venise, Florence et bien sûr, l'indétrônable capitale, Rome.

Des dépenses quotidiennes de 130 euros en moyenne

"Ce n’est pas loin, les prix sont attractifs, puis le beau temps", énumère une Normande, qui profite d'un troisième voyage en Italie avec son mari. Une richesse culturelle et des prix raisonnables, qui font du pays un paradis à portée de main pour les étudiants : "Pour notre budget, on arrive à s'y retrouver. Cela fait partie des grandes qualités de l'Italie", se réjouit un jeune homme en vacances. Les Français dépensent en moyenne près de 130 euros par jour en Italie.

Parmi nos sources

Chambre de Commerce Italienne Nice Côte d'Azur

European Travel Commission (ETC)

Liste non exhaustive.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.