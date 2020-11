Italie : le gouvernement prévoit une prime pour les achats de Noël

À Rome (Italie) toutes les boutiques sont ouvertes, la ville n'est pas soumise au confinement. Le gouvernement a mis en place une prime pour les fêtes de Noël, les Italiens vont pouvoir se faire rembourser 10% de leurs achats, s'ils ont été effectués par carte bancaire. "C'est une petite aide bienvenue dans cette période difficile", témoigne un riverain aux caméras de France Télévisions, mardi 24 novembre. "Je l'utiliserai très certainement. Pour ma part, ça fait bien longtemps que j'utilise une carte de crédit", témoigne une passante.



Relancer la consommation et lutter contre l'évasion fiscale

Payer par carte bancaire et non en espèces est la condition obligatoire pour bénéficier de cette subvention, effective jusqu'au 31 décembre. L'objectif du gouvernement est de relancer la consommation et de s'assurer que les encaissements soient bien déclarés et que la TVA arrive dans les caisses de l'état. "90% des clients payent déjà par carte de crédit, pour mon activité, cela ne fait pas une grosse différence", témoigne le gérant d'une boutique de vêtements. Selon le ministère de l'Économie, 45% des commerces italiens ne déclarent qu'une partie de leurs recettes.