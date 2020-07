Italie, France : les bons plans des vacances gratuites

Des paysages verdoyants. Le Molise, région magnifique de l’Italie, est la moins visitée du pays. Pour y aller, il faudrait presque y être invité. C’est ce qu’a compris le maire San Gionvanni In Galdo. Les visiteurs de la ville pourront occuper un logement entièrement rénové pendant une semaine sans rien payer. Une opération inédite, lancée fin juin sur les réseaux sociaux. "On ne s’attendait pas à ce succès, on a reçu des demandes du Brésil, de la Russie, même de la France et l’Allemagne", raconte le maire Domenico Credico.

Logement contre services

En France, les vacances gratuites existent aussi. "Exemple : l’échange de maison. Le principe est simple, vous échangez votre logement pour quelques jours ou quelques semaines avec une famille avec laquelle vous entrez en contact en ligne. En France, vous avez le choix entre 200 000 logements. Autre astuce : vous pouvez rendre quelques services aux propriétaires […] et en échange, vous pourrez dormir gratuitement", explique la journaliste Ambrine Bdida sur le plateau du 13 Heures.





Le JT

Les autres sujets du JT