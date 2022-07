Incendies en Gironde : les professionnels du tourisme espèrent le retour des vacanciers

Sur le front de mer d’Arcachon, la saison touristique démarre doucement. Les vacanciers reviennent peu à peu, rassurés par la situation qui s’améliore. "Je n'ai pas eu peur des incendies, de la pollution des fumées, au contraire, il faut faire marcher le tourisme", pense un vacancier. "Les pompiers ont super bien travaillé, maintenant il faut revenir", lance une autre vacancière.



760 millions d’euros injectés chaque année dans l’économie locale grâce au tourisme

Une restauratrice attend impatiemment que les touristes reviennent car depuis une semaine, la moitié de sa clientèle manque toujours à l’appel. "Normalement, on devrait avoir une terrasse pleine à ras bord et là, il n’y a personne", déplore-t-elle. Un loueur de vélo voit durant cette période une opportunité pour les futurs touristes. "Il y a moins de monde donc c’est l’occasion de découvrir des coins un peu plus sauvages", invite Sylvain Presti, gérant de "Dingovelos". Le tourisme représente 760 millions d’euros injectés chaque année dans l’économie locale.