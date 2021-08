Hautes-Alpes : une série de disparitions inquiétante dans la forêt du Boscodon

Le massif du Morgon est l'un des plus fréquentés des Hautes-Alpes. Des milliers de randonneurs y viennent chaque été mais depuis quelques années, une série de disparitions vient inquiéter ces voyageurs. La dernière s'est produite le 26 novembre, l'épouse d'Éric Klamm, Laurence, a mystérieusement disparu et les gendarmes n'ont jamais retrouvé sa trace."On peut tout imaginer. Si mon épouse est allée jusque là-haut, où est-t-elle ?" confie Éric. Le jour de sa disparition, Laurence Klamm était partie se promener pour une petite heure.

Plusieurs hypothèses possibles

Un mois plus tôt, Cédric Delahaye, 41 ans, s'est évanoui dans la nature après une randonnée près du pic de Morgon. Deux autres femmes sont également portées disparues dans un rayon proche depuis 2015 et 2016, elles aussi étaient allées marcher. "On est sur la même vallée, c'est le même accès routier et il y a trois personnes qui disparaissent sur le même versant", ajoute Éric Klamm. Au pied du domaine, dans le village, les habitants sont partagés. Pour eux, il peut s'agir d'une série de suicides ou d'accidents. Certains s'imaginent le pire comme la présence d'un criminel dans les montagnes.



Jusqu'à présent, la forêt de 1 000 hectares n'avait livré aucun indice sur ces disparitions mais une première découverte a eu lieu il y a quelques semaines. "Le corps de Cédric Delahaye a été retrouvé fin juin en contrebas de cette ligne de crêtes du massif du Morgon et puis quelques jours plus tard, c'est dans cette forêt que d'autres découvertes ont eu lieu", explique le journaliste Lionel Feuerstein, envoyé spécial à Crots (Hautes-Alpes).