GreenGo, une plateforme qui propose des vacances uniques et éco-responsables dans toute la France

Pour adapter les vacances aux exigences climatiques, le site de réservations GreenGo propose des milliers de logements atypiques et écoresponsables.

Les besoins des vacanciers évoluent. GreenGo fait partie des nouvelles plateformes. Ce site écoresponsable propose des logements uniques pour le week-end et pour les vacances, et fait vivre des expériences marquantes aux vacanciers, comme dormir dans une cabane le temps d'un soir. Le but ? "Réconcilier le plaisir des vacances avec la planète", résume Gwen Leenders, responsable de la communication chez GreenGo.

16 000 hébergements proposés

Une mine d'or pour les amoureux de la nature, qui ont l'embarras du choix avec 16 000 hébergements proposés sur le site. Saïd et Corine ont trouvé la perle rare, en Auvergne. Un dépaysement assuré pour le couple, dans une cahute au cœur de la campagne. À l'intérieur, pas d'eau ni d'électricité, et du chauffage au bois. Les propriétaires, Lionel et Laurianne, ont figuré parmi les premiers à s'inscrire sur GreenGo. Tous les logements ont été construits à la main.

Gwen sillonne la France en recherche de perles rares. Des hébergements écologiques pas loin des gares, pour éviter les déplacements en voiture. Et tous ces logements sont plus étonnants les uns que les autres. Autour de Bordeaux, des œuvres d'art habitables proposent de vous loger gratuitement sur réservation.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.