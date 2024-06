Grèce : les autorités s'attaquent aux plages privées

En Grèce, les espaces sur les plages se réduisent en raison de l'installation illégale de transats par les bars. De nouvelles règles ont été mises en place par les autorités.

Sur une plage de Macédoine centrale (Grèce), les vagues arrivent près de transats et de parasols installés dans le sable en toute illégalité. Plus les étés passent, plus les habitants et les touristes voient leur espace de baignade se réduire. Pour lutter contre la privatisation illégale, les autorités ont édicté de nouvelles règles de location : les transats doivent se trouver au moins à quatre mètres du large. Le gouvernement a aussi créé une application qui permet d'indiquer les commerces qui ne respectent pas la loi.

La lenteur de l'administration critiquée

En deux mois, environ 6 000 signalements ont été adressés aux autorités. De leur côté, les gérants de bars, qui plaident la lenteur de l'administration chargée de leur délivrer une autorisation, trouvent cela injuste. "Nous attendons toujours que l'État nous délivre le permis, mais la saison touristique a déjà commencé", argumente Sofia Papagiannidou, gérante d'un bar de plage.