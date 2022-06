Eurozapping : En Grande-Bretagne, le chaos dans les aéroports, en Italie, la canicule s’installe

En Grande-Bretagne, le chaos dans les aéroports. De nombreux voyageurs ont appris que leur vol était annulé quelques heures avant. Dans les aéroports britanniques, des centaines de vols sont supprimés. TUI, Easyjet et même British Airways sont victimes du manque de personnel, de nombreux employés ayant été licenciés pendant la crise sanitaire. Problème : ils ne sont pas revenus. Les touristes sont donc condamnés à attendre.

En Allemagne, un ticket spécial pour voyager

Pendant ce temps, l’Allemagne privilégie le transport régional. Pour neuf euros par mois, un ticket spécial permet d’accéder aux trains régionaux, bus et métro. De quoi enchanter les voyageurs mais certains restent mitigés. "Le week-end, avec ce ticket, on risque d’avoir les trains bondés dans les régions touristiques", affirme Detlef Neuss, président de l’association des voyageurs Pro Bahn. L’opération va durer trois mois et coûtera plus de deux milliards d’euros à l’état.

En Italie, la canicule s’installe. Un dôme de chaleur venu d’Afrique va s’abattre sur le sud du pays. Les températures vont frôler les 40 degrés, huit de plus que la moyenne en cette saison. En ce début d’été, le phénomène devrait durer alors que la sécheresse est un problème en Italie.