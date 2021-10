États-Unis : une virée flamboyante dans les Appalaches

On les appelle les "Smoky Mountains", les montagnes enfumées. Les nuages s'y accrochent souvent, et quand ils se dissipent, c'est une explosion de couleurs. L'automne commence sur les Appalaches (États-Unis). Les Américains ne connaissent pas l'expression "été indien", popularisée par la chanson de Joe Dassin, mais l'attrait est le même pour ces promeneurs et photographes. "C'est tellement beau, et ça varie chaque année selon les endroits et les altitudes, les couleurs sont différentes", devise l'un d'entre eux.

Une vie de ranch

Les touristes américains viennent de tout le pays fin octobre pour admirer le parc national des Smoky Mountains, situé entre le Tennessee et la Caroline du Nord. "Moi je viens du New Jersey, et ici c'est magnifique, la vue est imbattable, splendide", s'émerveille une Américaine. Ces touristes s'adonnent à une activité très prisée à l'automne : séjourner dans un ranch. L'esprit cowboy, mais en plus accessible.