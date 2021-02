États-Unis : des camping-cars géants pour des vacances de luxe

À la pointe de la Floride (États-Unis), un camping de luxe accueille des camping-cars grands comme des maisons. Le plus imposant mesure 15 mètres de long. À l’intérieur, une chambre avec un lit king size et deux salles de bain avec une double vasque, un dressing, un lave-linge, un sèche-linge, ainsi que des lumières qui fonctionnent par commande vocale : du sur-mesure pour l’équivalent d’1,6 million d’euros. Ses propriétaires changent d’endroit tous les deux à trois mois.

La folie des grandeurs

Les plus riches peuvent aujourd’hui s’offrir un camping-car avec piste d'atterrissage pour hélicoptère et jacuzzi. L’année dernière, les ventes de ces maisons sur roue ont augmenté de 17% dans le pays. L’une des plus grandes usines d'assemblage de camping-car dans l’Oregon a embauché pour faire face à la demande. "De moins en moins de gens prennent l’avion avec le Covid, il y a moins de croisières, nos clients préfèrent maîtriser leurs vacances", explique le directeur des ventes, Mal Williams. Dans de nombreux États, un permis voiture suffit pour conduire un camping-car.

