Espagne : le parc du Puy du Fou s'exporte à Tolède

En pleine crise sanitaire, 3 000 privilégiés ont pu franchir samedi 27 mars les portes d'un immense château, décor du nouveau parc à thème du Puy du Fou à Tolède en Espagne. Quatre spectacles retraçant l'histoire du pays ont été inaugurés. Dans l'un d'entre eux, Christophe Colomb met les voiles vers l'Amérique. Les Espagnols découvrent un savoir-faire qui a fait le succès du parc en France, à l'image d'une scène qui se couvre d'eau, ou d'un bal de rapaces qui frôlent les spectateurs.



Trois autres spectacles d'ici à 2028

"C'est un mélange parfait entre l'Histoire et le spectacle. C'est instructif et éducatif, une vraie merveille", s'extasie une visiteuse. Situé à une dizaine de kilomètres de Tolède, une ancienne capitale de l'Espagne, ce nouveau Puy du Fou est le premier ouvert à l'étranger. Il a déjà coûté 183 millions d'euros. Le chantier a été gigantesque. Les billets se sont venus comme des petits pains. La jauge a été réduite de 30% à cause du Covid-19, mais dans cette province espagnole, les restaurants et les bars sont ouverts. Trois autres spectacles doivent être créés dans le parc d'ici à 2028.