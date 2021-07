"Envoyé un peu spécial" : le reporter Julien Blanc-Gras raconte ses aventures aux quatre coins du globe

Julien Blanc-Gras est invité dans le 23 heures de Franceinfo jeudi 29 juillet. Le reporter a écrit Envoyé un peu spécial, aux éditions Stock, où il fait l’éloge du voyage et rappelle à quel point il est important de parcourir le monde, notamment après avoir vécu plusieurs confinements. Il explique que cette période "a entraîné un peu de repli sur soi. Les réseaux sociaux, qui créent un effet bulle, contribuent aussi à ça. Chacun se replie un peu sur soi donc l’expérience physique du déplacement et du voyage permet de voir le monde différemment."

Il a vécu l’élection de Donald Trump aux États-Unis

Julien Blanc-Gras a également visité la Trump Tower aux États-Unis au moment de l’élection de Donald Trump à la tête du pays. Dans ce bâtiment, des glaces, des casquettes et d’autres produits à l’effigie du nouveau président américain de l’époque étaient vendus, avec des prix en hausse. "On avait compris qu’on avait élu une marque plus qu’un politique à la tête de la première puissance du monde", raconte le reporter.