Égypte : Dahab, la perle du désert du Sinaï

Le 13h Découverte propose, vendredi 26 mai, la découverte d’un paradis exceptionnel en Égypte, au bord de la mer Rouge, dans la petite cité de Dahab. C’est un ancien village de pêcheurs, niché entre désert, montagne, et des eaux turquoise magnifiques comme les fonds marins.

La mer Rouge, d’un bleu azur. Elle tient son nom des falaises ocres du Sinaï. Et sur ses rives, le village de Dahab (Égypte), où vit Karim Kemal. "Moi je me sens au paradis tous les jours. Je me réveille face à la mer, avec les palmiers, du ciel bleu et je me sens vraiment chanceux", déclare l’employé du club de plongée Skydive à Dahab. Cet Égyptien partage sa passion. Car Dahab est un joyau pour les plongeurs, que Karim guide au bord du lagon. "S’il vous plaît, ne touchez pas le corail. C’est l’habitat des petits poissons", prévient-il.

Le calme et la paix à même le sable

Et il ne faut pas plonger bien profond dans ces eaux turquoise, pour goûter au spectacle des coraux et des poissons. La mer Rouge, balayée par le vent chaud du désert. C’est sur ses bords, nichée au cœur d’une petite crique de Dahab, que s’est installé il y a plus de 35 ans, l’hôtelier Cherif El Jabraoui. "Les gens voyagent de très loin pour voir une autre culture et une autre nature. Ici on utilise des matériaux locaux, et puis surtout il n’y a ni télévision, ni vidéo, ni musique", dit l’hôtelier. Le calme, la paix, à même le sable. Et peu de convives, dans des habitations de terre et de bambou.