Départs en vacances : entre l'autoroute et la Nationale, quel est le trajet le moins cher ?

Sur la route des vacances, il y a deux écoles : emprunter la Nationale ou l’autoroute. Deux équipes de France Télévisions ont donc fait un test, en partant de Paris jusqu’aux Sables-d'Olonne (Vendée). Celle de la journaliste Eléana Bonnasse est partie par la Nationale, et celle du journaliste Olivier Poncelet par l’autoroute. Pour atteindre la destination, il y a 450 km via l’A11 et l’A87, avec 40 km de plus par la Nationale. Eléana doit donc faire face à des cyclistes, à des camions, d’où une petite perte de temps, et traverser des petits villages, où la circulation n’est pas toujours fluide.

Le même volume de carburant, mais pas le même prix

En revanche, la route est très fluide pour Olivier, sur l’autoroute. Impossible de rouler sans passer par la case station essence. Elle est moins cher sur la Nationale que sur l’autoroute, et il n'y a pas de péage sur la Nationale. Au final, par la route, Eléana a mis 7h20 et Olivier 4h33. Côté carburant, les deux équipes ont utilisé le même volume de sans-plomb, mais ils ne l’ont pas payé au même prix.