Canada : le quotidien hors du commun des habitants de l'Isle-aux-Grues, coupée du monde cinq mois dans l'année

L'Isle-aux-Grues, au Canada, est un paradis blanc de 10 km de long, prisonnier des glaces cinq mois par an. Le froid y est si intense qu'il paralyse le fleuve Saint-Laurent. Durant l'hiver, aucun bateau ne peut le traverser. Il faut opter pour l'avion, via un vol express de 4 minutes. 100 personnes résident pourtant dans ce village à l'année. Damien Boscher a emménagé il y a six mois avec sa femme et leur fils. "Sur l'île, on se sent vraiment comme une communauté. Je me promène dans la rue, si je croise n'importe quelle personne on va se dire bonjour, parce qu'on se connaît", confie-t-il.



Prendre l'avion pour aller à l'école

Le couple stocke des vivres dans les réserves pour les besoins essentiels, et se fait livrer chaque semaine par avion pour les produits frais. Le bourg ne compte qu'une épicerie, ouverte deux heures par jour. Un médecin est en visite une fois par mois. Pour le reste, il faut rejoindre le continent. Le jeune Léo se rend ainsi chaque matin à l'aéroport pour rejoindre ses camarades de classe.

Les adultes, eux, travaillent. Mathieu Gagnon, l'un des trois exploitants laitiers de l'île, élève 80 vaches dans sa ferme. Le foin est un fourrage local, d'une qualité exceptionnelle. Le lait est ensuite transformé à la fromagerie. Les produits de l'île sont réputés dans tout le pays.