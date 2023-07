Camping : les réservations en baisse de "2 à 3%" en juillet en France par rapport à 2022

Les touristes privilégient cet été les hébergements bas de gamme, et boudent davantage le haut de gamme, selon le président de la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air.

Nicolas Dayot, président de la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air et propriétaire de deux campings dans le Finistère et dans le Morbihan, a indiqué vendredi 28 juillet sur franceinfo une baisse globale des fréquentations dans les campings en France au mois de juillet "de 2 à 3%". Les canicules au Sud et un temps pluvieux au Nord semblent avoir une influence sur les réservations avec une certaine disparité selon les régions : "On a des départements qui sont à -15% et d'autres qui sont malgré tout en hausse", souligne-t-il.

Le mois de juillet 2023 sera donc moins fréquenté que celui de 2022 même si les chiffres ne sont pas totalement consolidés : "Pendant la période de réservation, le contraste était marqué avec une moitié sud qui était en baisse par rapport à l'année dernière et une moitié nord qui était plutôt en hausse. Même si les choses se sont un peu atténuées au cours du séjour du mois de juillet", a-t-il expliqué.

L'inflation semble avoir également une influence sur la durée des séjours en camping : "On a une baisse de la durée moyenne de séjour", dit-il. D'autre part, les hébergements bas de gamme partent beaucoup plus rapidement que les hébergements haut de gamme.

On voit que les emplacements pour tentes, caravanes et camping-cars sont plus dynamiques parce que ce sont les moins chers par rapport aux hébergements à louer sur place. Nicolas Dayot, président de la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air franceinfo

De plus, les familles font peu de dépenses annexes : "Que ce soit le snack, les restaurants, les espaces bien-être, pour le coup, ces dépenses sont en berne. On voit bien que les clients mettent tout dans l'hébergement et rognent au maximum sur les extras", a-t-il affirmé.