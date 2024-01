Californie : Venice, entre canaux pittoresques et lieu de création

À Venice Beach, en Californie, des dizaines de canaux ont été fondés en 1905 par un promoteur qui importa les fameuses gondoles. Et tout près, sa plage légendaire continue d’inspirer les artistes…

Il faut se rendre sur les bords de l’océan Pacifique pour partir à la découverte de la plus américaine des Venise. Venice (Californie, États-Unis) porte le même nom que sa jumelle italienne, et a également ses charmants petits canaux. On y circule à pied, et on fait l’expérience du soleil californien en canoë. Le guide Mark Koester connait par cœur les secrets des canaux, entièrement créés par un riche marchand de tabac. "En 1900, c’était juste une terre vide, des marais salés", raconte-t-il.

Source d’inspiration pour les artistes

Des millions de touristes viennent explorer cette curiosité, à quelques pas de Los Angeles, mélange unique entre la culture du Vieux Continent et l’excentricité américaine. La ville a attiré des artistes du monde entier. Lieu de création préféré des écrivains de la "beat generation" dans les années 50, Venice a aussi été une source d’inspiration pour les musiciens rebelles, comme les Doors. Encore aujourd’hui, la longue promenade au bord de l’océan s’impose comme le carrefour de toutes les nouvelles tendances pour les artistes en devenir.