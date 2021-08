Brésil : à la découverte des canyons du parc national de la Chapada

En plein cœur de la savane brésilienne, des canyons, des vallées rocheuses et des cascades s'observent à perte de vue. Le parc national de la Chapada Dos Veadeiros est classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2001."Nous nous trouvons au panorama, appelé La Fenêtre. Vous pouvez voir les chutes du fleuve Noir", montre Aurelio Reis, guide d'écotourisme.

Un parc menacé par l'agriculture intensive

Lors de l'excursion, ce guide propose une immersion dans la Vallée de la Lune, une des plus vieilles formations rocheuses au monde. Les pierres sont ici en constante érosion depuis plus de deux milliards d'années. Un endroit rendu célèbre par la ruée vers les pierres précieuses débutée au 19e siècle. Mais aujourd'hui, la Chapada est menacée. L'étendue de cette savane a été diminuée de moitié, la faute à l'agriculture intensive. Pour la sauver, les locaux s'organisent. Ils récoltent les graines de centaines de plantes. "Elles ont une fonction d'éponge, elles absorbent l'eau de pluie, la retiennent et la laissent infiltrer les sols", explique une association.