Arnaques à la location de vacances : la répression des fraudes bloque un site accusé de répertorier des dizaines de fausses annonces

Un site internet soupçonné d'arnaques à la location de vacances a été bloqué par la répression des fraudes des Alpes-Maritimes, dévoile France Inter vendredi 6 septembre. Plusieurs plaintes pour "usurpation d'identité" ou "escroquerie" avaient été déposées à Nice (Alpes-Maritimes), Caen (Calvados), Louviers (Eure) et dans le Tarn, avait révélé France Inter en août.

Le site, qui s'appelle Rivierabudget.com, est accusé d'avoir répertorié des dizaines d'annonces de locations pour les vacances à des prix attractifs en recopiant les photos et les textes des vraies annonces.

"Il faut être extrêmement méfiant" face aux sites de petites annonces, avait mis en garde sur franceinfo David Rodrigues, responsable juridique de l'Association nationale de consommateurs et usagers CLCV. Il partage quelques conseils pour limiter le risque d'arnaques. Selon lui, il faut adopter les bons réflexes pour ne pas tomber dans le piège : se renseigner sur le site via des forums, veillez à ce que le paiement soit proposé directement sur la plateforme et non en dehors ce qui peut présager d'une arnaque et être vigilant aux formulations des mails envoyés par les bailleurs. Lorsqu'ils comportent de nombreuses fautes d'orthographe, cela peut indiquer une escroquerie.