Antibes : la qualité de l'eau de baignade scrutée de près

Les grandes vacances et l'été battent leur plein. Dans les stations balnéaires, les touristes sont de retour et la question de la qualité de l'eau est plus que jamais à l'ordre du jour. Chaque matin, un prélèvement de l'eau est effectué sur une plage, située à Antibes (Alpe-Maritimes), où s'est rendue France Télévisions. L'eau prélevée est ensuite analysée afin de vérifier sa qualité, car la plage est particulièrement prisée des touristes.

Plusieurs causes à l'arrivée de bactéries

En 2020, l'agence régionale de santé (ARS), qui effectue des analyses chaque semaine, a classé cette plage en rouge pour une mauvaise qualité de l'eau de baignade. En cause ? L'évolution climatique, le comportement des usagers, des bateaux, ou encore les apports marins. Mais depuis le début de l'été, un panneau installé à l'entrée de la plage fait état d'une bonne qualité de l'eau. De quoi rassurer les baigneurs. Si la présence excessive de bactéries dans l'eau devait toutefois être décelée, la mairie réagirait au plus vite, quitte à fermer la plage au public.