Angleterre : à la découverte du port de Beer

Cette semaine, le 13 Heures de France 2 vous fait découvrir des ports dits de charme. Jeudi 8 septembre, direction le Roayme-Uni et plus précisement le port de Beer.

Suite de la série sur les ports de charme proposée cette semaine dans le 13 Heures de France 2. Jeudi 8 septembre, les équipes de France Télévisions vous emmènent de l'autre côté de la Manche, dans le port de Beer (Roayume-Uni). Tout petit port de pêche, Beer était un ancien repaire de pirates, il y a bien longtemps. Désormais, ses habitants vivent au rythme des marées, car pour s'y rendre, il faut passer par la plage.

Une baie riche en poissons

Le port est un peu spécial. Ici, le port est sur la plage et les bateaux débarquent sur les galets. Pas de quais, rien du tout. La baie est riche en poissons notamment grâce à des récifs et des coraux que les habitants de la côte ont su préserver pour perpétuer leur tradition. Le village vit au rythme de la mer et à celui des allées et venues des six bateaux de pêche.