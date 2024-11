Tickets-restaurant : quels changements à venir ?

Le gouvernement souhaite que les clients puissent continuer à utiliser leurs tickets-restaurant pour payer leurs courses en supermarché.

Le coup de pouce, mis en place il y a deux ans par le gouvernement, va encore durer. L'exécutif a prolongé la possibilité de payer ses courses en tickets-restaurant pendant un an. Les cinq millions de bénéficiaires peuvent acheter des produits non consommables immédiatement, comme de la viande ou des légumes.

Les supermarchés ont la préférence des consommateurs

Cette extension n'est pas appréciée des restaurateurs. Pour certains, le manque à gagner est énorme. Les clients sont moins nombreux et plus économes, ce qui n’est pas sans conséquences pour les professionnels du secteur. Sur dix tickets, quatre sont utilisés dans des restaurants, et six en supermarché, ce qui représente une perte financière pour la branche. Revenir en arrière semble cependant compliqué, surtout quand le pouvoir d’achat reste de loin la priorité des Français.

