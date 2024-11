Textile : le prix fait-il la qualité ?

La fast fashion, ce sont les vêtements produits en masse et à bas coût. Une analyse en laboratoire de plusieurs tee-shirts montre qu’un prix élevé n’est pas toujours synonyme de qualité. Le 13 heures et la rubrique “Derrière nos étiquettes” répondent chaque mardi à vos questions.

La fast fashion, ce sont les vêtements produits en masse et à bas coût. Une analyse en laboratoire de plusieurs tee-shirts montre qu’un prix élevé n’est pas toujours synonyme de qualité. Le 13 heures et la rubrique “Derrière nos étiquettes” répondent chaque mardi à vos questions.

Une polaire à 10 euros, une chemise à 8 euros ou même des t-shirts pour enfant à 2,5 euros. Dans les magasins et sur certains sites, on peut trouver des vêtements à tout petit prix. Entre le t-shirt à 4 euros et celui à 17,99 euros, il n'est pas toujours simple de voir la différence. Que valent vraiment les vêtements bon marché ? Certains produits à bas prix pourraient-ils être de bonne qualité ?



Dans un laboratoire spécialisé à Mulhouse, après analyse de trois t-shirts aux gammes de prix très différentes, il est apparu que la qualité du tissu du vêtement le moins cher n’est pas très résistante. Quant aux deux autres, la qualité semble à peu près similaire entre le milieu et le haut de gamme.

En moyenne, 39 vêtements neufs achetés en 2023

En moyenne, les Français ont acheté en 2023 39 vêtements neufs, des tee-shirts, pantalons, chemises... Le budget moyen par an serait de 668 euros, une somme importante pour des vêtements qui peuvent rester longtemps dans les placards.

Regardez l'intégralité de la chronique et du reportage dans la vidéo ci-dessus.