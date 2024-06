Royaume-Uni : les bijoux dentaires sont particulièrement populaires outre-manche

Les Britanniques sont friands de bijoux dentaires. Particulièrement à la mode au Royaume-Uni, les stars s’affichent avec sur les réseaux sociaux et dans les magazines.

Les Britanniques disent que l’on n’est pas complètement habillé tant que l’on n’arbore pas son sourire. Cela n’a jamais été aussi vrai, qu’ils soient timides, francs ou même bling-bling. En effet, de plus en plus de Britanniques ont décidé d’habiller leurs sourires avec des bijoux plein les dents. Certains se spécialisent même en bijoux dentaires et en font leur métier. Ils vendent des milliers de petites pierres précieuses et bijoux à coller sur les dents au gré de ses inspirations.

Des bijoutiers pour les dents

Cette mode est encouragée par les célébrités qui postent leurs sourires pailletés sur les réseaux sociaux et dans les magazines. Les bijoutiers pour les dents fleurissent même dans le prestigieux quartier des bijoutiers de Londres. Certains créateurs produisent sur mesure des "grillz" à poser sur les dents des clients. Les prix sont relativement abordables pour les moins chers, donc n’importe qui peut se laisser tenter.