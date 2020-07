Plan de relance adopté par le Conseil européen : un bon accord pour la France ?

Nouvelle nuit blanche pour les 27 États de l'Union européenne et un accord aux aurores mardi 21 juillet pour le plus grand soulagement du couple franco-allemand. Le bras de fer avec les pays nordiques, les Pays-Bas et l'Autriche se solde-t-il par un accord au rabais ? Le montant du plan de relance n'a pas bougé : 750 milliards d'euros. Toutefois la part des subventions a fondu : de 500 à 390 milliards d'euros.

La France touchera près de 40 milliards d'euros de subventions

Celle des prêts remboursables par les bénéficiaires a quant à elle grimpé. C'est une des concessions faites aux États dits "frugaux". On peut se demander quel sera l'intérêt du plan de relance pour la France. Nous serons le troisième pays, après l'Italie et l'Espagne, à percevoir le plus de subventions : près de 40 milliards d'euros dès très attendus par le ministre de l'Économie pour financer le plan qu'il a promis.

