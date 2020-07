Le plan de relance économique, priorité du Sommet européen

C'est un pactole de 750 milliards d'euros que les pays de l'Union européenne devraient se partager si un accord est trouvé samedi 18 juillet à Bruxelles. Il s'agit d'un plan de relance inédit qui pourrait aider à faire repartir l'économie, avec un tiers de prêts et deux tiers de subventions pour le financer. L'enjeu des négociations en cours consiste à définir la manière dont l'aide sera répartie entre les pays.

40 milliards pour la France

Charles Michel, le président du Conseil européen, propose de distribuer l'argent en fonction du poids démographique, du taux chômage et des effets de la crise sur chaque pays. Ces critères placeraient l'Espagne en tête des pays bénéficiaires avec 172 milliards d'euros, l’Italie 140 milliards et la France 35 à 40 milliards d'euros. Bercy indique que l’aide servira à la formation et à la transition écologique. Le Conseil européen prône les énergies renouvelables, les véhicules électriques ou l’isolation.

