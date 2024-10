Reportage "Tout ça, c'est du pipeau" : le succès critiqué du collagène, cet "élixir de jouvence" qui ne convainc par les dermatologues

Ce type de nutricosmétiques rencontre un vrai succès, mais ses effets ne sont pas validés par les professionnels.

Sur les réseaux sociaux, les vidéos vantant les bienfaits du collagène sur la peau, les cheveux, les douleurs articulaires se multiplient, à tel point qu'il est parfois présenté comme un "élixir de jouvence". Il s'agit de collagène à manger sous forme de gélule, ou à boire pour sa version en poudre. Ces nutricosmétiques (des compléments alimentaires qui apportent des bénéfices pour la santé, selon ses promoteurs) rencontrent un vrai succès. Et il existe désormais des cafés-collagène.

L'un d'eux, le 48 Collagen Café, a ouvert à Paris et sert des boissons au collagène. Dans cette ancienne imprimerie, la décoration est très moderne, à l'image de la carte. François a commandé un café latte tout bleu, à base de lait végétal, de vanille, et d'une petite poudre. C'est "une boisson au collagène et à la spiruline", explique-t-il. D'après lui, "le collagène aide sur plein de choses, notamment la peau, les tendons, les muscles". Cet homme, au "profil plutôt sportif", explique qu'il en consomme "un peu comme une boisson de récupération".

Amandine Fornot a créé le "48 Collagen Café" à Paris en 2023. (AURORE RICHARD / FRANCEINFO)

Le latte est facturé 10 euros, soit un peu plus que la version classique, mais le concept fonctionne. Amandine Fornot, qui s'est inspirée de ses voyages en Asie et aux États-Unis pour créer le Collagen Café, ne prétend pas avoir trouvé le remède miracle contre la vieillesse, mais elle veut apporter du bien-être à ses clients. Ils sont de plus en plus nombreux depuis l'ouverture, il y a un an. Au début, elle se souvient que "beaucoup de gens ont voulu découvrir ce concept spectaculaire des boissons très colorées". "Ensuite, j'ai eu une clientèle beaucoup plus esthète qui disait : 'moi qui voyage beaucoup, ça me manquait de ne pas avoir des boissons fonctionnelles", poursuit-elle.

Le collagène a le vent en poupe sur les réseaux sociaux

Le marché des nutricosmétiques se porte bien surtout grâce aux réseaux sociaux. Des influenceurs relaient cette tendance, notamment Tibo InShape, le créateur de contenus le plus suivi en France sur Instagram. Il affirme dans une vidéo que ce type de nutricosmétique est "vraiment un complément alimentaire santé, avec zéro matière grasse et zéro sucre. Le collagène, c'est une protéine qui va vous aider à avoir un corps fort, en bonne santé".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tibo Inshape Nutrition (@inshapenutrition)

"Tout ça, c'est du pipeau"

Aujourd'hui, des dizaines de marques proposent du collagène en poudre ou en gélule. Pourtant, aucune étude scientifique ne prouve son efficacité, sur les rides par exemple. "Pour moi, tout ça c'est du pipeau", lâche même Isabelle Rousseaux, du syndicat national des dermatologues. "Le collagène, c'est une grosse protéine, donc c'est plein d'acides aminés, de petites molécules qui arrivent au niveau des intestins et qui sont pris en charge par la circulation sanguine, explique le médecin avant de souligner : Comment voulez-vous que ça aille de préférence au niveau de la peau ? Ça va partout !" Quant à un effet sur les douleurs articulaires, il n'y a pas davantage de preuve médicale selon cette dermatologue.