Autriche : à Vienne, le franc succès d’un immeuble participatif

En périphérie de Vienne (Autriche), le quartier est en plein développement. Des dizaines de nouveaux immeubles sortent de terre et l’un d’entre eux est unique. Ses habitants résident dans un logement participatif, une nouvelle façon de vivre, au cœur de nos villes. Dès l’entrée, on comprend que cet immeuble n’a rien à voir avec les autres. Ici on vit en communauté. Le partage est la règle, avec de nombreux équipements offerts aux résidents.

Donner quelques heures de son temps est une obligation

Il y a aussi une salle de jeu pour les enfants, sans oublier la bibliothèque au dernier étage et un jardin sur le toit. La centaine de résidents forme une grande famille, associée dès le début dans un projet qui repose sur un engagement de chacun dans la vie commune. Donner quelques heures de son temps pour les autres est même une obligation. Soutenus financièrement par la ville de Vienne, les résidents se sont organisés en coopérative. Ils ont tous apporté une mise de départ pour construire l’immeuble, avant de payer un loyer très abordable pour la capitale autrichienne. Le concept attire de plus en plus et la liste d’attente pour rejoindre cet immeuble est de plusieurs années.

