Un opérateur téléphonique lance un forfait mobile 4G gratuit, financé par la publicité

L'offre Blu de Prixtel est lancée officiellement ce mercredi 24 janvier.

Un forfait mobile, avec internet, appel et SMS, le tout gratuit, c'est possible. Mercredi 24 janvier, l'opérateur Prixtel, dont le siège est situé à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a lancé cette offre étonnante en direction des 15-25 ans. L'abonné peut profiter de ce forfait, nommé Blu, mais à plusieurs conditions. Il doit notamment répondre à des sondages, regarder des vidéos et tester des applications pour pouvoir téléphoner.

Un système d'"éclairs" permet aux utilisateurs de gonfler leur forfait selon le nombre de missions publicitaires remplies. Avec 7 000 "éclairs", il peut accéder pendant trente jours à 10 gigas de données, ou opter pour une offre mixte comprenant cinq heures de conversations, des SMS illimités et deux gigas de données, précise Le Monde. Ces missions prendraient environ une heure et demie par mois pour être réalisées.

"Les jeunes sont habitués à regarder de la pub"

Une offre qui pourrait séduire de nombreux jeunes avec peu de revenus, mais qui devrait aussi générer de nombreuses inquiétudes. "De toute façon, la réalité, c’est que les jeunes sont déjà habitués à regarder de la publicité pour accéder à des contenus", se défend le fondateur de Prixtel dans Le Monde.