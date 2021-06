Numéros d’urgence : plusieurs personnes n’ont pas pu contacter les secours à temps

Plusieurs appels d’urgence sont restés sans réponse ces derniers jours en France. Jeudi 3 juin au matin en Vendée, une mère de famille a tenté de contacter les secours : son bébé de 28 mois était en arrêt cardiaque. Après une heure, elle a finalement réussi à joindre le Samu grâce à un numéro de substitution de dix chiffres mais le temps que les secours se rendent sur place, il était malheureusement trop tard. L’enfant était décédé. Une enquête administrative a été ouverte.

Une femme a amené elle-même son mari à l’hôpital

Un homme de 63 ans est décédé mercredi soir à Vannes (Morbihan). Après avoir tenté en vain de joindre les secours, sa compagne a finalement amené elle-même l’homme victime d’un problème cardiaque. "Il est possible qu’il y ait un lien de cause à effet mais aujourd’hui, on ne peut pas vous l’affirmer. Nécessairement, un temps s’est écoulé entre le moment de l’appel par la personne et son arrivée aux urgences qui aurait probablement pu être raccourci si les services de secours avaient pu déclencher ce qu’on fait habituellement", déclare Philippe Couturier, directeur du centre hospitalier Bretagne-Atlantique. Une enquête administrative a été ouverte, ainsi qu’une autre par le parquet afin de comprendre les circonstances de cette mort.