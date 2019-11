Après les États-Unis et la Corée du Sud, la 5G lancée en Chine

La 5G est dix à vingt fois plus rapide que la 4G. Elle est capable de télécharger des films en haute définition en seulement quelques minutes. C'est une vraie révolution pour les particuliers, mais aussi pour les industriels. Dans le secteur de la santé, à l'hôpital, des robots intelligents pourraient nous opérer avec plus de précision. Dans le secteur des transports, des centaines de véhicules autonomes pourraient être connectés entre eux grâce à la 5G et tout risque de collision serait écarté.

La France bien couverte en 2025

Deux grandes puissances se disputent le leadership de la 5G : la Chine et les États-Unis. Les Chinois ont lancé en grande pompe la commercialisation de l'offre 5G dans leur pays. Un lancement sous pression, car la 5G est déjà disponible en Corée du Sud et aux États-Unis depuis avril. Mais la Chine dispose d'un atout de taille : elle a le plus grand réseau commercial au monde avec 1,6 milliard d'abonnements. En France, la 5G ne sera pas déployée avant 2020 et la couverture sera limitée. Sa démocratisation n'arrivera pas avant 2025, car il faut installer de nouvelles antennes.