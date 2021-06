La rédaction de franceinfo lance une enquête participative sur les conséquences de la panne qui a perturbé mercredi les numéros des services de secours. Si vous y avez été confronté et que vous souhaitez partager votre expérience, il vous suffit de remplir notre formulaire ci-dessous.

Les numéros d'appels d'urgence 15, 17, 18 et 112 ont été touchés, mercredi 2 juin, par une importante panne les rendant inaccessibles dans plusieurs régions de France. Jeudi, des difficultés pour joindre les secours semblent encore persister par endroits, selon le réseau France Bleu. L'opérateur Orange, gestionnaire des lignes, explique que les problèmes rencontrés sont liés à un dysfonctionnement d'un "équipement technique" chargé d'acheminer les appels. Il s'agit, selon Orange, d'un "problème de routeur" et non d'un problème "lié à une opération de maintenance".

Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, a déploré jeudi matin des "dysfonctionnements graves et inacceptables" et le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a été convoqué au ministère.

Comment les conséquences de cette panne se traduisent-elles sur le terrain ? Pour mieux le savoir, la rédaction de franceinfo lance un appel à témoignages auprès de ses lecteurs. Avez-vous rencontré des difficultés en essayant de joindre les numéros de secours lors de la panne ? Etiez-vous dans une situation nécessitant une intervention immédiate des secours ? Etes-vous finalement parvenu à joindre les secours ? Racontez-nous votre expérience dans le formulaire ci-dessous. Vos coordonnées resteront confidentielles.